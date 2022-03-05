Путин: Российские военные на Украине кладут жизни за наше будущее

Российские военные сражаются на Украине, борются не с надуманными, а с абсолютно реальными угрозами. Такое мнение выразил президент Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в преддверии 8 Марта.

"Это абсолютно реальные угрозы. Это не какая-то ерунда надуманная. И ребята наши, которые там сейчас сражаются, жизни свои кладут, — они кладут жизни, сражаются за наше будущее, за будущее наших детей", — подчеркнул глава государства.