Путин: Российские военные на Украине кладут жизни за наше будущее

Президент отметил, что перед нашей страной стоят не какие-то надуманные, а реальные угрозы.

Российские военные сражаются на Украине, борются не с надуманными, а с абсолютно реальными угрозами. Такое мнение выразил президент Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в преддверии 8 Марта.