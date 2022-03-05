Путин: Российские военные на Украине кладут жизни за наше будущее
Президент отметил, что перед нашей страной стоят не какие-то надуманные, а реальные угрозы.
Российские военные сражаются на Украине, борются не с надуманными, а с абсолютно реальными угрозами. Такое мнение выразил президент Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в преддверии 8 Марта.
"Это абсолютно реальные угрозы. Это не какая-то ерунда надуманная. И ребята наши, которые там сейчас сражаются, жизни свои кладут, — они кладут жизни, сражаются за наше будущее, за будущее наших детей", — подчеркнул глава государства.
Ранее в ходе той же встречи Путин заявил, что в Донбассе погибло от 13 до 14 тысяч человек, а Запад все эти годы предпочитал этого не замечать. При этом он заверил, что призыв добровольцев-призывников будет осуществляться только при введении в стране военного положения, но сейчас предпосылок для этого нет.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
LIFE