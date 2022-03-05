Путин назвал тяжёлым решение о спецоперации на Украине
Президент также напомнил, с чего начали развиваться трагические события в Донбассе в 2014 году.
Путин — о спецоперации России на Украине. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин назвал тяжёлым принятое решение о российской спецоперации на Украине. Об этом он заявил на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
Главе государства задали вопрос в субботу о том, с чего началась "Операция Z", можно ли было её избежать.
"Тяжёлое решение, без всяких сомнений", — признался Путин.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за событиями в онлайн-режиме.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский