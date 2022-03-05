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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 13:14
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Путин назвал тяжёлым решение о спецоперации на Украине

Президент также напомнил, с чего начали развиваться трагические события в Донбассе в 2014 году.

Путин — о спецоперации России на Украине. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин назвал тяжёлым принятое решение о российской спецоперации на Украине. Об этом он заявил на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Главе государства задали вопрос в субботу о том, с чего началась "Операция Z", можно ли было её избежать.

"Тяжёлое решение, без всяких сомнений", — признался Путин.

Лавров заявил, что Россия с самого начала "Операции Z" была готова обеспечивать гумкоридоры
Лавров заявил, что Россия с самого начала "Операции Z" была готова обеспечивать гумкоридоры

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за событиями в онлайн-режиме.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский

Александр Юнашев
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