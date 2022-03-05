Путин назвал тяжёлым решение о спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин назвал тяжёлым принятое решение о российской спецоперации на Украине. Об этом он заявил на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Главе государства задали вопрос в субботу о том, с чего началась "Операция Z", можно ли было её избежать.

"Тяжёлое решение, без всяких сомнений", — признался Путин.