В матче с "Химками" обязанности главного тренера "Локомотива" будет исполнять Пашинин

Олег Пашинин будет исполнять обязанности главного тренера столичного "Локомотива" в матче 20-го тура чемпионата России против подмосковных "Химок" вместо Дмитрия Лоськова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.

"Дмитрий Лоськов не сможет исполнять обязанности главного тренера в матче против "Химок" из-за болезни. Вместо него и.о. главного тренера будет Олег Пашинин. Команду к матчу готовит Марвин Комппер", — заявили в "Локомотиве".

Встреча состоится в воскресенье, 6 марта, на столичной "РЖД-арене". Начало игры в 14:00 по московскому времени. "Локомотив" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 матчах 28 очков. "Химки" идут на последней, 16-й позиции (14 баллов).