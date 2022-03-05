Путин: Никакого военного положения на территории России вводить не планируется

"В том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Что касается особого положения, оно вводится тоже указом и по решению Совфеда в случае крупномасштабных внутренних угроз. И есть ещё один режим — режим ЧС — он, как правило, вводится регионально, может, на всей территории страны на случай техногенных катастроф, природных. У нас такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории РФ. Нет такой необходимости сейчас", — пояснил Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.