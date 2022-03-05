Путин: Никакого военного положения на территории России вводить не планируется
Особый режим объявляется в случае крупномасштабных внутренних угроз, которых, как подчеркнул глава государства, сейчас нет.
Президент РФ Владимир Путин. Видео © Kremlin
Президент России Владимир Путин заявил, что призыв добровольцев-призывников будет осуществляться при введении в стране военного положения по указу президента в случае внешней агрессии. При этом он отметил отсутствие предпосылок для объявления такого режима в стране.
"В том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Что касается особого положения, оно вводится тоже указом и по решению Совфеда в случае крупномасштабных внутренних угроз. И есть ещё один режим — режим ЧС — он, как правило, вводится регионально, может, на всей территории страны на случай техногенных катастроф, природных. У нас такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории РФ. Нет такой необходимости сейчас", — пояснил Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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