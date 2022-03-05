Путин: Никакого военного положения на территории России вводить не планируется

"В том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет и надеюсь не будет, то касается особого положения. Оно вводится тоже указом и по решении Совфеда в случае крупномасштабных внутренних угроз. И есть ещё один режим – режим ЧС – он как правило вводится регионально, может на всей территории страны на случай техногенных катастроф, природных. У нас такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории РФ. Нет такой необходимости сейчас", — пояснил Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.