Путин: Люди в Донбассе — не бродячие собаки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Донбассе погибли от 13 до 14 тысяч человек. Он выразил возмущение тем, что Запад предпочитает этого не замечать. Об этом он высказался во время общения со стюардессами и девушками-пилотами в учебном центре "Аэрофлота".

"Может, жёстко скажу, но ситуация заставляет говорить такие вещи. Вы сами видите, что у нас когда то в одном, то в другом регионе бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, может, летальные исходы. А потом видим, как начинают травить животных, расстреливать, но люди на Донбассе — не бродячие собаки! Более 500 детей убито и искалечено", — заявил глава государства.