Путин: Люди в Донбассе — не бродячие собаки
Обложка © ТАСС / Андрей Горшков / Пресс-служба Президента РФ
Глава государства обратил внимание на то, что в регионе более 500 детей было убито и искалечено.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Донбассе погибли от 13 до 14 тысяч человек. Он выразил возмущение тем, что Запад предпочитает этого не замечать. Об этом он высказался во время общения со стюардессами и девушками-пилотами в учебном центре "Аэрофлота".
"Может, жёстко скажу, но ситуация заставляет говорить такие вещи. Вы сами видите, что у нас когда то в одном, то в другом регионе бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, может, летальные исходы. А потом видим, как начинают травить животных, расстреливать, но люди на Донбассе — не бродячие собаки! Более 500 детей убито и искалечено", — заявил глава государства.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.