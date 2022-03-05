Путин: Люди в Донбассе — не бродячие собаки

Глава государства обратил внимание на то, что в регионе более 500 детей было убито и искалечено.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Донбассе погибли от 13 до 14 тысяч человек. Он выразил возмущение тем, что Запад предпочитает этого не замечать. Об этом он высказался во время общения со стюардессами и девушками-пилотами в учебном центре "Аэрофлота".