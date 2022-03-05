"Для всех понятен": Путин предрёк исход войны в случае конфликта России и НАТО
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL
Он напомнил, что при принятии Украины в альянс всем странам блока придётся поддерживать её в случае войны.
Президент России Владимир Путин заявил, что последствия конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом, который мог бы произойти в случае вступления Украины в НАТО, для всех понятны.
"Начали всё активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может ещё привести до сих пор", — уточнил российский лидер на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
По словам главы РФ, в соответствии с договором об образовании организации, все члены альянса должны поддерживать её в случае военного конфликта. Он подчеркнул, что Незалежная может "полезть" в том числе в Крым — и тогда Россия должна будет воевать со всем альянсом.
"Последствия понятны или нет? Думаю, что для всех понятны", — заключил президент России Владимир Путин.
Ранее Лайф писал, что глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А позже он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации".
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за событиями в онлайн-режиме.