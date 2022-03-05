"Для всех понятен": Путин предрёк исход войны в случае конфликта России и НАТО

Он напомнил, что при принятии Украины в альянс всем странам блока придётся поддерживать её в случае войны.

Президент России Владимир Путин заявил, что последствия конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом, который мог бы произойти в случае вступления Украины в НАТО, для всех понятны.

"Начали всё активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может ещё привести до сих пор", — уточнил российский лидер на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

По словам главы РФ, в соответствии с договором об образовании организации, все члены альянса должны поддерживать её в случае военного конфликта. Он подчеркнул, что Незалежная может "полезть" в том числе в Крым — и тогда Россия должна будет воевать со всем альянсом.

"Последствия понятны или нет? Думаю, что для всех понятны", — заключил президент России Владимир Путин.