Путин назвал театром абсурда утверждения, что Россия не собиралась выполнять Минские соглашения
По словам российского лидера, украинские власти на белое говорят чёрное, а на чёрное — белое.
Президент Владимир Путин назвал театром абсурда утверждения, что Россия не собиралась выполнять Минские соглашения. Речь об этом зашла на встрече главы государства с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в преддверии 8 Марта.
"В последнее время власти в Киеве прямо начали заявлять, публично, о том, что они не собираются выполнять эти соглашения. Ну они же говорят об этом прямо с экранов телевизоров, в Интернете — везде! Публично говорят: "Не нравится, не будем", — обрисовал ситуацию Владимир Путин.
При этом, добавил он, Россию продолжали обвинять в том, что она не выполняет эти соглашения.
"Ну какой-то бред просто. Театр абсурда. То, что белое, говорят — чёрное. А на чёрное говорят белое", — отрезал он.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
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