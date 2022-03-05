По словам российского лидера, украинские власти на белое говорят чёрное, а на чёрное — белое.

Президент Владимир Путин назвал театром абсурда утверждения, что Россия не собиралась выполнять Минские соглашения. Речь об этом зашла на встрече главы государства с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в преддверии 8 Марта.

"В последнее время власти в Киеве прямо начали заявлять, публично, о том, что они не собираются выполнять эти соглашения. Ну они же говорят об этом прямо с экранов телевизоров, в Интернете — везде! Публично говорят: "Не нравится, не будем", — обрисовал ситуацию Владимир Путин.

При этом, добавил он, Россию продолжали обвинять в том, что она не выполняет эти соглашения.