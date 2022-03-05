"Не такая": Кулеба заявил, что украинцы больше не уважают НАТО

Министр уверен, что альянс показывает Москве свою нерешительность, а в Кремле это прекрасно чувствуют и якобы пользуются ситуацией.

Украинцы разочаровались в НАТО, полагает глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он обвинил альянс в бездействии, напомнив, что союзники обещали Киеву любую помощь в противостоянии с Россией.

"Сам альянс как организация, по сути, устранился. Мы должны говорить про это честно. Украинцы должны чётко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является таким, каким украинцы себе его представляли, по крайней мере сейчас. Если завтра они изменят свою позицию — молодцы. А пока их позиция не вызывает уважения", — пояснил министр в эфире украинских телеканалов.