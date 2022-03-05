"Не такая": Кулеба заявил, что украинцы больше не уважают НАТО
Обложка © ТАСС / Lev Radin / Pacific Press via ZUMA Press Wire
Министр уверен, что альянс показывает Москве свою нерешительность, а в Кремле это прекрасно чувствуют и якобы пользуются ситуацией.
Украинцы разочаровались в НАТО, полагает глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он обвинил альянс в бездействии, напомнив, что союзники обещали Киеву любую помощь в противостоянии с Россией.
"Сам альянс как организация, по сути, устранился. Мы должны говорить про это честно. Украинцы должны чётко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является таким, каким украинцы себе его представляли, по крайней мере сейчас. Если завтра они изменят свою позицию — молодцы. А пока их позиция не вызывает уважения", — пояснил министр в эфире украинских телеканалов.
Он отметил, что НАТО демонстрирует свою нерешительность, вместо дел — одни лишь слова. Россия, по мнению Кулебы, прекрасно чувствует страх альянса вмешаться в конфликт. Министр удивлён, стоило ли натовцам так настаивать на укреплении своих восточных рубежей, если на более жёсткие шаги по отношению к России в альянсе не соглашаются.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.