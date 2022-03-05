Le Figaro: Власти Франции рекомендовали своим компаниям не спешить с уходом из России

К совету прислушались 15 французских предприятий, которые не разорвали связи с Москвой. В частности, речь идёт о Societe generale, Engie, Airbus, Arianespace, Auchan и Danone.

Правительство Франции порекомендовало местным компаниям не спешить с решением уйти из России на фоне ситуации на Украине и рассмотреть вариант приостановить работу. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на участника совещания в Елисейском дворце, в котором 4 марта приняли участие около 15 руководителей ведущих французских предприятий.

"Нам напомнили, что каждая компания, естественно, свободна размышлять о своём положении и брать на себя ответственность за свою стратегию в России", — сказал один из участников собрания в интервью.

При этом министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр высказал свою точку зрения, согласно которой сейчас "лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив".

Так, по данным издания, ни одна из 15 крупнейших компаний Франции не прервала связи с Москвой. Речь идёт, в частности, о ведущем французском банке Societe generale, энергетической и газовой компании Engie, авиастроительном концерне Airbus, операторе космических запусков Arianespace, торговом доме Auchan, продовольственной компании Danone.