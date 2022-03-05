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5 марта, 13:30

Путин — об угрозе появления ядерного оружия у Украины: Будут держать нас на мушке

Он напомнил, что у Незалежной ещё с советских времён есть ракетные компетенции. Так, она в любой момент может их нарастить, а "за океаном ещё помогут".

Президент РФ Владимир Путин рассказал, чем для России может грозить наращивание военной мощи и создание ядерного оружия Украиной и странами Запада. По словам главы государства, угроза безопасности РФ — "не ерунда надуманная".

"Заговорили о том, чтобы приобрести ядерное оружие. Мы знаем, как так называемый Запад ведёт себя по отношению к России. У Украины есть с советских времён ядерные компетенции, есть ракетные. Нарастят и сделают, а за океаном ещё помогут нарастить", — заявил президент РФ на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

При этом глава государства отметил, что с этой секунды судьба России будет совсем иной. По его словам, стратегическим противникам нашей страны не нужны межконтинентальные баллистические ракеты.

"Вот здесь поставят и будут держать на мушке", — добавил Путин.

Нарышкин: Есть данные, что Украина разрабатывала ядерное оружие, а США были готовы подставить плечо

Нарышкин: Есть данные, что Украина разрабатывала ядерное оружие, а США были готовы подставить плечо

Ранее Лайф писал, что глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А позже он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации".


Лавров: Разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина

Лавров: Разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за событиями в онлайн-режиме.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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