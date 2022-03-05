Путин — об угрозе появления ядерного оружия у Украины: Будут держать нас на мушке

Президент РФ Владимир Путин рассказал, чем для России может грозить наращивание военной мощи и создание ядерного оружия Украиной и странами Запада. По словам главы государства, угроза безопасности РФ — "не ерунда надуманная".

"Заговорили о том, чтобы приобрести ядерное оружие. Мы знаем, как так называемый Запад ведёт себя по отношению к России. У Украины есть с советских времён ядерные компетенции, есть ракетные. Нарастят и сделают, а за океаном ещё помогут нарастить", — заявил президент РФ на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

При этом глава государства отметил, что с этой секунды судьба России будет совсем иной. По его словам, стратегическим противникам нашей страны не нужны межконтинентальные баллистические ракеты.