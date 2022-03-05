Путин — об угрозе появления ядерного оружия у Украины: Будут держать нас на мушке
Он напомнил, что у Незалежной ещё с советских времён есть ракетные компетенции. Так, она в любой момент может их нарастить, а "за океаном ещё помогут".
Президент РФ Владимир Путин рассказал, чем для России может грозить наращивание военной мощи и создание ядерного оружия Украиной и странами Запада. По словам главы государства, угроза безопасности РФ — "не ерунда надуманная".
"Заговорили о том, чтобы приобрести ядерное оружие. Мы знаем, как так называемый Запад ведёт себя по отношению к России. У Украины есть с советских времён ядерные компетенции, есть ракетные. Нарастят и сделают, а за океаном ещё помогут нарастить", — заявил президент РФ на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
При этом глава государства отметил, что с этой секунды судьба России будет совсем иной. По его словам, стратегическим противникам нашей страны не нужны межконтинентальные баллистические ракеты.
"Вот здесь поставят и будут держать на мушке", — добавил Путин.
Ранее Лайф писал, что глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А позже он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации".
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за событиями в онлайн-режиме.