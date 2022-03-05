Чернышенко поручил создать российский аналог Booking.com
Иностранный сервис онлайн-бронирования перестал работать в России 4 марта. Сайт открывается, однако на территории страны предложений по размещению нет.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос создания российского аналога сервиса онлайн-бронирования Booking.com.
"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога "Букинга", — сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера.
Ранее также стало известно, что владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho приостанавливает работу в России. Закрылись и магазины британского ретейлера Marks & Spencer, испанской компании Mango, сеть Hennes & Mauritz (H&M) и интернет-магазин ASOS. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
ТАСС / Евгений Биятов / POOL