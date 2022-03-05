Цитаты Суворова и много любви: Россияне атаковали страницу Белого дома в Instagram

Русскоязычные пользователи атаковали аккаунт Белого дома в социальной сети "Инстаграм". Они оставляют свои комментарии со словами поддержки РФ под последними постами резиденции США.

В комментариях к постам они ставят символы флага России, признаются в любви к своей стране и цитируют русские народные песни и известные стихи. Некоторые пользователи цитировали Суворова, а также напоминали о взятии Берлина в 1945 году и о других победах и достижениях страны.