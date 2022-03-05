Цитаты Суворова и много любви: Россияне атаковали страницу Белого дома в Instagram
В комментариях к постам они ставят символы флага России, признаются в любви к своей стране, а также цитируют русские народные песни и известные стихи.
Русскоязычные пользователи атаковали аккаунт Белого дома в социальной сети "Инстаграм". Они оставляют свои комментарии со словами поддержки РФ под последними постами резиденции США.
В комментариях к постам они ставят символы флага России, признаются в любви к своей стране и цитируют русские народные песни и известные стихи. Некоторые пользователи цитировали Суворова, а также напоминали о взятии Берлина в 1945 году и о других победах и достижениях страны.
"Вы запрещаете использовать наши флаг, гимн, язык, запрещаете даже наших кошек! Заставляете стыдиться, что мы русские?! Мы — русские, и нам не стыдно! В беде мы всегда встанем плечом к плечу! Стыдно должно быть вам за расизм, геноцид и всё остальное!" — написал один из пользователей.
Сейчас во многих городах России и зарубежных странах проходят акции в поддержку специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса — "Операции Z". Российские автомобилисты размещают на машинах наклейки Z в знак поддержки денацификации Украины. Во флешмобе приняло участие более десяти тысяч автолюбителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов РФ. Акции в поддержку России прошли также в США, Италии, Сербии, Черногории и многих других. Накануне дроны в Иннополисе нарисовали в ночном небе букву Z. Лайф следит за развитием событий на Украине.
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