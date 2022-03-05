Шлеменко снялся с чемпионского поединка в лиге Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко из-за травмы снялся с чемпионского поединка Eagle Fighting Championship (Eagle FC) в среднем весе против Фаридуна Одилова из Таджикистана. Об этом сообщается в инстаграме промоушена.

Поединок между Шлеменко и Одиловым должен был состояться 1 апреля в Сочи в рамках турнира Eagle FC 47.

"К нашему сожалению, Шлеменко не успевает восстановиться от травмы. Фаридуну Одилову будет подобран новый соперник", — заявили в Eagle FC.