Путин пообещал, что все социальные пособия и пенсии будут индексироваться по плану

В России все социальные пособия и пенсии будут индексироваться как и положено, в соответствии с имеющимися планами, заявил президент России Владимир Путин во время общения со стюардессами и девушками-пилотами в учебном центре "Аэрофлота".

"По поводу бизнеса. В тех условиях, в которых находимся, выходом может быть только одно: максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом. Уже принято решение, правительство работает над расширением мер поддержки", — добавил президент.

Кроме того, он поддержал идею снятия ограничений на предпринимательскую деятельность и отказ от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если был возмещён ущерб. При этом правонарушения в налоговой сфере, по мнению Путина, недопустимы.

Ранее Совфед поддержал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ, в частности, содержит положения, связанные с регулированием вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Также планируется индексация пенсий.