Путин пообещал, что все социальные пособия и пенсии будут индексироваться по плану
Он также сообщил, что правительство уже работает над расширением мер поддержки для людей, которые занимаются бизнесом.
В России все социальные пособия и пенсии будут индексироваться как и положено, в соответствии с имеющимися планами, заявил президент России Владимир Путин во время общения со стюардессами и девушками-пилотами в учебном центре "Аэрофлота".
"По поводу бизнеса. В тех условиях, в которых находимся, выходом может быть только одно: максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом. Уже принято решение, правительство работает над расширением мер поддержки", — добавил президент.
Кроме того, он поддержал идею снятия ограничений на предпринимательскую деятельность и отказ от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если был возмещён ущерб. При этом правонарушения в налоговой сфере, по мнению Путина, недопустимы.
Ранее Совфед поддержал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ, в частности, содержит положения, связанные с регулированием вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Также планируется индексация пенсий.
Напомним, санкции и ограничения связаны с тем, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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