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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 13:45
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Путин заявил о последствиях введения бесполётной зоны на Украине

В этом случае, по словам президента РФ, будет уже всё равно, членами каких организаций являются государства, принявшие такое решение.

Путин заявил о последствиях введения бесполётной зоны на Украине. Видео © LIFE

Россия будет рассматривать любые попытки иностранных государств по установлению бесполётной зоны над Украиной как участие в военных действиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполётную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории соседних государства. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооружённом конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", — отметил глава государства.

В этом случае, по словам Путина, будет уже всё равно, членами каких организаций эти государства являются.

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Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Александр Юнашев
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