В этом случае, по словам президента РФ, будет уже всё равно, членами каких организаций являются государства, принявшие такое решение.

Путин заявил о последствиях введения бесполётной зоны на Украине. Видео © LIFE

Россия будет рассматривать любые попытки иностранных государств по установлению бесполётной зоны над Украиной как участие в военных действиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполётную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории соседних государства. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооружённом конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", — отметил глава государства.