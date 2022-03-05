Путин: Разговоры о размещении ядерного оружия на Украине ставят под сомнение её будущее

Он указал на то, что всем известное поведение Запада по отношению к России может привести к печальным последствиям в случае обогащения арсенала Незалежной с его стороны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не могут не обращать внимания на заявления властей Незалежной о желании приобрести ядерный статус. При этом разговоры о вероятном размещении ядерного оружия могут стать для Украины возможной причиной потери будущности, заметил он.

"Люди, которые не хотят этого понять, особенно из числа сегодняшнего руководства, должны понять, что, если дальше они будут продолжать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности", — заявил российский лидер.

По словам президента, у Украины с советских времён есть ядерные компетенции. В случае обогащения и материалов ядерных — они могут организовать эту работу. Кроме того, Путин обратил внимание также на то, что у Киева уже есть ракетные компетенции.

"Нарастят и сделают. А там из-за океана ещё и помогут это сделать", — выразил опасения президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.