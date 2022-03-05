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5 марта, 13:58

Путин рассказал о противодействии авиационным санкциям Запада

По словам президента, в России будут наращивать внутренние перевозки. А отечественный самолёт МС-21, со слов главы государства, во многом лучше иностранных аналогов.

В условиях западных санкций Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но её самолёты продолжат летать и за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами из лётного состава российских авиакомпаний в преддверии 8 Марта.

"Что будем делать сейчас? Будем наращивать, конечно, внутренние перевозки, но там, где [возможно], будем летать за границу, будем стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять", — отметил российский лидер.

Путин отметил, что российский самолёт МС-21 по ряду параметров лучше иностранных аналогов.

"Вы отметили, что МС-21 не уступает западным аналогам. Но он лучше по многим параметрам", — подчеркнул, обращаясь к собеседницам, президент.

Ранее в ходе той же встречи Путин заявил, что в Донбассе погибло от 13 до 14 тысяч человек, а Запад все эти годы предпочитал этого не замечать. При этом он заверил, что призыв добровольцев-призывников будет осуществляться только при введении в стране военного положения, но сейчас предпосылок для этого нет.

Эксперт Пантелеев объяснил, как Россия будет справляться с авиационными санкциями, на примере Ирана

Эксперт Пантелеев объяснил, как Россия будет справляться с авиационными санкциями, на примере Ирана

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию.

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LIFE

Алексей Берковиц

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