Путин рассказал о противодействии авиационным санкциям Запада

По словам президента, в России будут наращивать внутренние перевозки. А отечественный самолёт МС-21, со слов главы государства, во многом лучше иностранных аналогов.

В условиях западных санкций Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но её самолёты продолжат летать и за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами из лётного состава российских авиакомпаний в преддверии 8 Марта.

"Что будем делать сейчас? Будем наращивать, конечно, внутренние перевозки, но там, где [возможно], будем летать за границу, будем стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять", — отметил российский лидер.

Путин отметил, что российский самолёт МС-21 по ряду параметров лучше иностранных аналогов.

"Вы отметили, что МС-21 не уступает западным аналогам. Но он лучше по многим параметрам", — подчеркнул, обращаясь к собеседницам, президент.