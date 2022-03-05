Экс-глава "Нафтогаза" Коболев назвал американцев слабыми

Перед лицом стран НАТО стоит военная угроза, а жителей Штатов волнуют лишь цены в магазинах, считает он.

Бывший глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о том, что американцы — слабые люди, так как их волнуют только цены. Об этом предприниматель сообщил изданию Foreign Policy.

"Перед лицом стран НАТО стоит военная угроза, а американцев волнуют лишь цены в магазинах. Это слабые люди. Но задумайтесь, что станет с экономикой США, если НАТО подвергнется нападению?" — интересуется Коболев.