Экс-глава "Нафтогаза" Коболев назвал американцев слабыми
Андрей Коболев. Обложка © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire
Перед лицом стран НАТО стоит военная угроза, а жителей Штатов волнуют лишь цены в магазинах, считает он.
Бывший глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о том, что американцы — слабые люди, так как их волнуют только цены. Об этом предприниматель сообщил изданию Foreign Policy.
"Перед лицом стран НАТО стоит военная угроза, а американцев волнуют лишь цены в магазинах. Это слабые люди. Но задумайтесь, что станет с экономикой США, если НАТО подвергнется нападению?" — интересуется Коболев.
На этой неделе Коболев отправился в Вашингтон от имени украинского лидера Владимира Зеленского. Предприниматель намерен провести встречу с американскими законодателями и высокопоставленными чиновниками Администрации президента США Джо Байдена, чтобы призвать их ужесточить санкции в отношении энергетического сектора России.
Причиной для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.