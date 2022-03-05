Путин: В "Операции Z" не принимают участие призывники
Глава государства отметил, что задействованы только мужчины, которые добровольно сделали ответственный выбор защищать родину.
Президент РФ Владимир Путин. Видео © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что участие в специальной военной "Операции Z" принимают только профессиональные военные, а срочники и те, кого призывают на сборы, там не задействованы.
"Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции", — подчеркнул Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
Он отметил, что в операции принимают участие мужчины, которые добровольно сделали ответственный выбор защищать родину.
"Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идёт просто по плану, по графику. Всё делается так, как и запланировал Генеральный штаб", — добавил президент.
Также Путин заявил, что никакого военного положения на территории России вводить не планируется. Особый режим объявляется в случае крупномасштабных внутренних угроз, которых, как подчеркнул глава государства, сейчас нет.
Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Kremlin.ru