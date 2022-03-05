Путин: В "Операции Z" не принимают участие призывники

Глава государства отметил, что задействованы только мужчины, которые добровольно сделали ответственный выбор защищать родину.

Президент РФ Владимир Путин. Видео © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что участие в специальной военной "Операции Z" принимают только профессиональные военные, а срочники и те, кого призывают на сборы, там не задействованы.

"Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции", — подчеркнул Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Он отметил, что в операции принимают участие мужчины, которые добровольно сделали ответственный выбор защищать родину.

"Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идёт просто по плану, по графику. Всё делается так, как и запланировал Генеральный штаб", — добавил президент.