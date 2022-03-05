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5 марта, 14:07

Путин указал на попытки "раскачать" общество в России

Всё это делается после объявления Москвой спецоперации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в России пытаются расколоть общество и расшатать страну изнутри из-за проводимой Москвой операции на Украине. Об этом он сказал на встрече с представительницами лётного состава отечественных авиакомпаний.

"Да, мы видим, что, как я уже сказал, предпринимаются попытки у нас общество раскачать", — отметил глава государства.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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