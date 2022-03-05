Путин указал на попытки "раскачать" общество в России

Всё это делается после объявления Москвой спецоперации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в России пытаются расколоть общество и расшатать страну изнутри из-за проводимой Москвой операции на Украине. Об этом он сказал на встрече с представительницами лётного состава отечественных авиакомпаний.