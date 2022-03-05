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5 марта, 14:16

Путин пообещал скоро объявить о новых шагах по созданию системы поддержки семей

Глава государства сегодня утром обсуждал этот вопрос с правительством страны, социальным блоком, Министерством финансов и с администрацией.

В России будет выработана единая, стройная, абсолютно понятная для всех система поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет, заверил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Он отметил, что сегодня утром обсуждал этот вопрос с правительством страны, социальным блоком, Министерством финансов и с администрацией. План по созданию системы поддержки семей уже выработан.

"Меры соответствующие готовятся, и в ближайшее время я скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделаем", — сказал президент.

Путин пообещал, что все социальные пособия и пенсии будут индексироваться по плану

Путин пообещал, что все социальные пособия и пенсии будут индексироваться по плану

Ранее Путин пообещал, что все социальные пособия и пенсии в России будут индексироваться по плану. Он также сообщил, что правительство уже работает над расширением мер поддержки для людей, которые занимаются бизнесом. А вчера Совфед поддержал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ, в частности, содержит положения, связанные с регулированием вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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