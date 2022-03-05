Путин пообещал скоро объявить о новых шагах по созданию системы поддержки семей
Глава государства сегодня утром обсуждал этот вопрос с правительством страны, социальным блоком, Министерством финансов и с администрацией.
В России будет выработана единая, стройная, абсолютно понятная для всех система поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет, заверил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
Он отметил, что сегодня утром обсуждал этот вопрос с правительством страны, социальным блоком, Министерством финансов и с администрацией. План по созданию системы поддержки семей уже выработан.
"Меры соответствующие готовятся, и в ближайшее время я скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделаем", — сказал президент.
Ранее Путин пообещал, что все социальные пособия и пенсии в России будут индексироваться по плану. Он также сообщил, что правительство уже работает над расширением мер поддержки для людей, которые занимаются бизнесом. А вчера Совфед поддержал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ, в частности, содержит положения, связанные с регулированием вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями.