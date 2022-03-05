Путин пообещал скоро объявить о новых шагах по созданию системы поддержки семей

В России будет выработана единая, стройная, абсолютно понятная для всех система поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет, заверил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Он отметил, что сегодня утром обсуждал этот вопрос с правительством страны, социальным блоком, Министерством финансов и с администрацией. План по созданию системы поддержки семей уже выработан.