Послу США в РФ вручили ноту протеста из-за слов американского сенатора Грэма о Путине

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков вручил послу США Джону Салливану ноту протеста в связи с провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

"5 марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябков вручил вызванному в МИД России Послу США в Москве Дж. Салливану ноту протеста в связи с известными провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Л. Грэма", — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что "подобный выпад квалифицируется Уголовным кодексом РФ как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечёт за собой тяжёлые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности". Непринятие администрацией Белого дома конкретных мер окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения, добавили в МИД.