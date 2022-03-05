Послу США в РФ вручили ноту протеста из-за слов американского сенатора Грэма о Путине
Непринятие администрацией Белого дома конкретных мер окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения, сообщили в МИД РФ.
Джон Салливан. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков вручил послу США Джону Салливану ноту протеста в связи с провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
"5 марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябков вручил вызванному в МИД России Послу США в Москве Дж. Салливану ноту протеста в связи с известными провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Л. Грэма", — сказано в сообщении ведомства.
В министерстве добавили, что "подобный выпад квалифицируется Уголовным кодексом РФ как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечёт за собой тяжёлые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности". Непринятие администрацией Белого дома конкретных мер окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения, добавили в МИД.
Напомним, Посольство РФ потребовало от США осудить преступное высказывание сенатора Линдси Грэма, который выступил с призывом к убийству президента России Владимира Путина. Коллеги сенатора-республиканца в Конгрессе США жёстко раскритиковали его за подобное заявление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил подобное заявление тем, что "в нынешней ситуации многие едут рассудком". А представитель генсека ООН призвал избегать заявлений, подобных словам Грэма о Путине.