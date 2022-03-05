Появились кадры с брошенной при отступлении базы ВСУ в Херсонской области
При этом вся техника осталась на ходу, а склад с боеприпасами оказался нетронутым. Планируется, что боевые машины обследуют военные эксперты, после чего их эвакуируют в специальное место.
Корреспондент телеканала "Известия" показала кадры с заброшенной военной базы ВСУ. Видео © Telegram / IZ.RU
Корреспондент телеканала "Известия" побывала на брошенной при отступлении базе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Ей удалось снять большое количество боевых машин, в числе которых танки, бронетранспортёры и БМП.
При этом вся техника на ходу, а склад с боеприпасами оказался нетронутым. Планируется, что боевые машины обследуют военные эксперты, после чего их эвакуируют на специальную базу.
Также корреспондент рассказала, что военные бросили не только машины, но и свои личные вещи, в числе которых различная документная и предметы одежды. В мужском арсенале даже нашлась эксклюзивная красная шляпа с пером. Правда, кому именно она принадлежала, теперь узнать не удастся.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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