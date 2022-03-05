Появились кадры с брошенной при отступлении базы ВСУ в Херсонской области

При этом вся техника осталась на ходу, а склад с боеприпасами оказался нетронутым. Планируется, что боевые машины обследуют военные эксперты, после чего их эвакуируют в специальное место.

Корреспондент телеканала "Известия" показала кадры с заброшенной военной базы ВСУ. Видео © Telegram / IZ.RU

Корреспондент телеканала "Известия" побывала на брошенной при отступлении базе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Ей удалось снять большое количество боевых машин, в числе которых танки, бронетранспортёры и БМП.

При этом вся техника на ходу, а склад с боеприпасами оказался нетронутым. Планируется, что боевые машины обследуют военные эксперты, после чего их эвакуируют на специальную базу.