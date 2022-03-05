Политконсультант Август предупредила об опасности протестов из-за спецоперации на Украине
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Она подчеркнула необходимость сохранять спокойствие и не вестись на призывы выйти на улицы, так как от этого никто не выиграет и будет лишь всплеск агрессии.
В сложившихся условиях протесты в России могут лишь накалить ситуацию. Ни те, кто поддерживает решение властей о проведении спецоперации на Украине, ни те, кто выступает против, не выиграют от того, что выйдут на улицы и будут доказывать свою правоту. Об этом Лайфу рассказала политконсультант Алёна Август.
"Любой протест рождает ещё большее беспокойство, ещё большую агрессию. Зачем это. В мире и так полно агрессии, и сейчас где-то стреляют, пока мы с вами разговариваем. И гораздо важнее сейчас как можно быстрее всё это погасить и прийти к мирному решению, о чём, собственно, и говорят наши власти тоже", — отметила она.
Сегодня важно найти взаимопонимание. Опасность протестов в том, что они могут расколоть и расшатать общество, подчеркнула она. Не нужно устраивать перепалки и пытаться с агрессией доказать свою позицию. "Самое разумное сейчас — постараться успокоиться", — заключила эксперт.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.