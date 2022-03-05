Политконсультант Август предупредила об опасности протестов из-за спецоперации на Украине

Она подчеркнула необходимость сохранять спокойствие и не вестись на призывы выйти на улицы, так как от этого никто не выиграет и будет лишь всплеск агрессии.

В сложившихся условиях протесты в России могут лишь накалить ситуацию. Ни те, кто поддерживает решение властей о проведении спецоперации на Украине, ни те, кто выступает против, не выиграют от того, что выйдут на улицы и будут доказывать свою правоту. Об этом Лайфу рассказала политконсультант Алёна Август.

"Любой протест рождает ещё большее беспокойство, ещё большую агрессию. Зачем это. В мире и так полно агрессии, и сейчас где-то стреляют, пока мы с вами разговариваем. И гораздо важнее сейчас как можно быстрее всё это погасить и прийти к мирному решению, о чём, собственно, и говорят наши власти тоже", — отметила она.