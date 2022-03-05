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5 марта, 14:27

Войска ЛНР освободили наблюдателя СЦКК из плена ВСУ

Уточняется, что он был схвачен украинскими военными почти полгода назад на линии соприкосновения в Донбассе.

Подразделения ЛНР освободили наблюдателя представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), который был захвачен в плен украинскими военными пять месяцев назад. Об этом сообщает Луганскинформцентр.

"Благодаря Народной милиции и освобождению Старобельска удалось освободить из старобельского СИЗО наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка", — уточнили в агентстве.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию.

В ЛНР сообщили о захвате комплексов Javelin, брошенных ВСУ

В ЛНР сообщили о захвате комплексов Javelin, брошенных ВСУ

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ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми

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