Путин уверен, что Российская армия справится со своими задачами на Украине
Президент подчеркнул, что "Операция Z" идёт строго по графику, движение подразделений Вооружённых сил России соответствует планам Генерального штаба.
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские военнослужащие в рамках спецоперации на Украине решат все стоящие перед ними задачи.
"Наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь, об этом говорит весь ход операции", — сказал президент на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
Путин также отметил, что "Операция Z" идёт строго по графику, движение подразделений Вооружённых сил России соответствует планам Генерального штаба.
Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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