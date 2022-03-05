Путин уверен, что Российская армия справится со своими задачами на Украине

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские военнослужащие в рамках спецоперации на Украине решат все стоящие перед ними задачи.

"Наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь, об этом говорит весь ход операции", — сказал президент на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.