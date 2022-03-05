Украинский суд уведомил певца Олега Газманова о заочном аресте

Генпрокуратура рассчитывает на то, что артист будет задержан при пересечении границы того или иного государства во время зарубежных туров.

Генпрокурор Незалежной Ирина Венедиктова заявила, что украинский суд заочно арестовал народного артиста РСФСР Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Соответствующее постановление опубликовано на странице генпрокурора в "Фейсбуке".

"Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", — написала Венедиктова.

Она подчеркнула, что на данный момент украинские прокуроры инициируют процедуру объявления Газманова в международный розыск. Генпрокуратура Незалежной рассчитывает на то, что Газманов будет задержан при пересечении границы того или иного государства, в частности такие меры ограничат возможность зарубежных туров артиста.

"Мы на Украине считаем, что офицеры, они же россияне, сегодня совершают преступления на Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак. Только в суде", — иронично отметила Ирина Венедиктова, показав, насколько глубоко знакома с творчеством ненавистного артиста.