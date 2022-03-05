Украинский суд уведомил певца Олега Газманова о заочном аресте

Генпрокурор Незалежной Ирина Венедиктова заявила, что украинский суд заочно арестовал народного артиста РСФСР Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Соответствующее постановление опубликовано на странице генпрокурора в "Фейсбуке".

"Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", — написала Венедиктова.

Она подчеркнула, что на данный момент украинские прокуроры инициируют процедуру объявления Газманова в международный розыск. Генпрокуратура Незалежной рассчитывает на то, что Газманов будет задержан при пересечении границы того или иного государства, в частности такие меры ограничат возможность зарубежных туров артиста.

"Мы на Украине считаем, что офицеры, они же россияне, сегодня совершают преступления на Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак. Только в суде", — иронично отметила Ирина Венедиктова, показав, насколько глубоко знакома с творчеством ненавистного артиста.