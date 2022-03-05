Путин: Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания

Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, несмотря на санкции Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами из лётного состава российских авиакомпаний.

"Дело в том, что мы по всем продуктам питания полностью обеспечиваем себя основными продуктами, полностью закрыли потребности страны", — сказал он.