Путин: Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания
А ранее в Минпромторге рассказали, что потребительский рынок страны работает в штатном режиме.
Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, несмотря на санкции Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами из лётного состава российских авиакомпаний.
"Дело в том, что мы по всем продуктам питания полностью обеспечиваем себя основными продуктами, полностью закрыли потребности страны", — сказал он.
Ранее в Минпромторге рассказали, что потребительский рынок России работает в штатном режиме, а товарного запаса в магазинах и распределительных центрах по основным социально значимым категориям хватит на 40 дней. Как заметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, пока торговые сети не фиксируют ажиотажного спроса на социально значимые товары.
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