ЦБ установил лимит в $5 тысяч на переводы супругам и родственникам за рубеж

Центральный банк России объявил о новых ограничениях на вывод иностранной валюты за рубеж на фоне "повышенной волатильности" рынка. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы ЦБ Юрия Исаева.

Согласно данным издания, теперь сумма переводов родственникам может составлять не более пяти тысяч долларов в месяц. Ограничение касается супругов, родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков, а также полнородных и неполнородных братьев и сестёр и усыновителей и усыновлённых. Информацию также подтвердили "Коммерсанту" двое банкиров.

Старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин назвал это вынужденной мерой, целью которой является препятствование оттоку валюты из страны во избежание дополнительного давления на курс рубля.