Депутат Рады Шуфрич объявил законченной историю со своим задержанием со стрельбой
По его словам, он всего лишь хотел сделать селфи, но внезапно появились люди и выпустили несколько очередей в воздух.
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась. Об этом сообщили в телеграм-канале издания "Страна.ua". По версии издания, есть предположение, что парламентария задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны.
По словам самого депутата, он ничего не фотографировал, а всего лишь "сделал селфи, чтобы показать, что я в Киеве". Шуфрич уверяет, что поблизости не было ни единого блокпоста. Затем внезапно появились люди и выпустили несколько очередей в воздух, тогда представители теробороны и попросили встретиться с их руководством, объяснил депутат.
"Самостоятельно пошёл к ним, показал фотографии. Посмотрев, они не увидели в них ничего криминального, но попросили, чтобы я подождал правоохранительные органы. Пока мы их ожидали, вы стали свидетелями того, что, к сожалению, увидел весь мир. Представители правоохранительных органов не нашли в этих фото ничего преступного. Прошу всех успокоиться, эта история закончена", — рассказал парламентарий.
Напомним, ранее появилась информация, что на Украине схватили оппозиционного депутата Шуфрича и пригрозили расстрелом его коллег. Бойцы батальона так называемой территориальной обороны показали видео с запугиванием парламентария. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил угрозы. А депутат Кива обвинил своего коллегу Шуфрича в инсценировке задержания. По его словам, сотрудничество с президентом Незалежной Владимиром Зеленским пошло политику на пользу и он решил конкурировать с ним в актёрском мастерстве.
ТАСС / Zuma