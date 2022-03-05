Депутат Рады Шуфрич объявил законченной историю со своим задержанием со стрельбой

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась. Об этом сообщили в телеграм-канале издания "Страна.ua". По версии издания, есть предположение, что парламентария задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны.

По словам самого депутата, он ничего не фотографировал, а всего лишь "сделал селфи, чтобы показать, что я в Киеве". Шуфрич уверяет, что поблизости не было ни единого блокпоста. Затем внезапно появились люди и выпустили несколько очередей в воздух, тогда представители теробороны и попросили встретиться с их руководством, объяснил депутат.

"Самостоятельно пошёл к ним, показал фотографии. Посмотрев, они не увидели в них ничего криминального, но попросили, чтобы я подождал правоохранительные органы. Пока мы их ожидали, вы стали свидетелями того, что, к сожалению, увидел весь мир. Представители правоохранительных органов не нашли в этих фото ничего преступного. Прошу всех успокоиться, эта история закончена", — рассказал парламентарий.