"Летать мы будем": Путин отметил наличие решения проблемы с лизинговыми самолётами

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о способах решения проблемы с самолётами, которые находятся в лизинге у российских авиаперевозчиков. Об этом глава государства рассказал на встрече с женщинами из лётного состава авиакомпаний.

"Лизинговые компании и запчасти, сейчас не буду вдаваться в детали, но у вашего бывшего руководителя, сегодня министра транспорта, есть на этот счёт свои соображения. Он мне докладывает их регулярно, по утрам звонит практически каждый день. В целом я поддерживаю эти соображения. Дадим ему возможность вести переговоры с партнёрами. Исхожу из того, что летать мы будем", — заверил Путин пилотов.

Президент отметил планы строить в РФ новые собственные воздушные суда, такие как МС-21 и Ил-114-300, "Байкал" и так далее. Он также сообщил, что государство намерено выделять субсидии для отдельных направлений региональных авиаперевозок, в числе приоритетных Дальний Восток и компания "Аврора", которая работает в этом регионе. По словам президента, в 2022 году на этих линиях субсидирование было увеличено в пять раз, до шести миллиардов рублей. При необходимости эта сумма может быть ещё увеличена.

"Будем добиваться того, чтобы не нужно было летать из одного маленького населённого пункта в другой через Москву. Это задача номер один. Последовательно, не спеша будем её решать и решим обязательно", — пообещал российский лидер.