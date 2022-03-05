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5 марта, 15:07

В МИД России сочли высказывание сенатора Грэма о Путине террористическим

В дипведомстве подчеркнули неприемлемость подобных выражений для высокого выборного лица и призвали администрацию США принять соответсвующие меры.

Призыв американского сенатора-республиканца Линдси Грэма убить российского президента Владимира Путина является террористическим. Если Вашингтон не примет в отношении политика никаких мер, это окажет разрушительное действие на отношения США и России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Речь идёт именно о публичном, террористическом, по сути, призыве, абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица, в связи с чем непринятие администрацией США конкретных мер, не оставляющих места для двусмысленности, окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения", — говорится в сообщении дипведомства.

Послу США в РФ вручили ноту протеста из-за слов американского сенатора Грэма о Путине

Послу США в РФ вручили ноту протеста из-за слов американского сенатора Грэма о Путине

Напомним, Посольство РФ потребовало от США осудить преступное высказывание сенатора Линдси Грэма, который выступил с призывом к убийству президента России Владимира Путина. Коллеги сенатора-республиканца в Конгрессе США жёстко раскритиковали его за подобное заявление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил его тем, что "в нынешней ситуации многие едут рассудком". А представитель генсека ООН призвал избегать заявлений, подобных словам Грэма о Путине.

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Wikipedia

Александра Васильева

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