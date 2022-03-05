В МИД России сочли высказывание сенатора Грэма о Путине террористическим

Призыв американского сенатора-республиканца Линдси Грэма убить российского президента Владимира Путина является террористическим. Если Вашингтон не примет в отношении политика никаких мер, это окажет разрушительное действие на отношения США и России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Речь идёт именно о публичном, террористическом, по сути, призыве, абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица, в связи с чем непринятие администрацией США конкретных мер, не оставляющих места для двусмысленности, окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения", — говорится в сообщении дипведомства.