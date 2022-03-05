Минтранс РФ предлагает сократить срок регистрации самолётов до 10 дней

Срок регистрации прав на воздушные суда в России могут сократить с 30 до 10 дней. С такой инициативой выступило Министерство транспорта РФ. Предлагаемые законодательные изменения публикуются на портале проектов нормативных правовых актов.

Также ведомство выступает за упрощение порядка подачи документов в регистрирующий орган. Их можно принести лично или послать почтой с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. А документы, подписанные электронной подписью, можно будет подать в электронном виде.