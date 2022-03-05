Минтранс РФ предлагает сократить срок регистрации самолётов до 10 дней
Кроме того, может быть упрощена процедура подачи документов в соответствующий госорган.
Срок регистрации прав на воздушные суда в России могут сократить с 30 до 10 дней. С такой инициативой выступило Министерство транспорта РФ. Предлагаемые законодательные изменения публикуются на портале проектов нормативных правовых актов.
Также ведомство выступает за упрощение порядка подачи документов в регистрирующий орган. Их можно принести лично или послать почтой с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. А документы, подписанные электронной подписью, можно будет подать в электронном виде.
Ранее Путин также рассказал о противодействии авиационным санкциям Запада из-за спецоперации по защите Донбасса. По словам президента, в России будут наращивать внутренние перевозки. А отечественный самолёт МС-21, со слов главы государства, во многом лучше иностранных аналогов. Путин также указал на наличие решения проблемы с самолётами, которые находятся в лизинге у российских авиаперевозчиков.
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