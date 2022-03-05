Кадыров предложил Зеленскому передать всю власть Януковичу

"Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остаётся Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся" , — обратился Кадыров к главе Украины.

Руководитель Чечни добавил, что Зеленский сбежал с Украины "так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел". Он посоветовал беглецу вернуться в Киев, "принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы".