Кадыров предложил Зеленскому передать всю власть Януковичу

Он также потребовал от украинского лидера извинений перед жителями Донбасса и посоветовал не затягивать с принятием всех требований России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского лидера Владимира Зеленского передать власть четвёртому президенту страны Виктору Януковичу. Об этом он написал в "Телеграме".

"Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остаётся Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся", — обратился Кадыров к главе Украины.