Кадыров предложил Зеленскому передать всю власть Януковичу
Он также потребовал от украинского лидера извинений перед жителями Донбасса и посоветовал не затягивать с принятием всех требований России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского лидера Владимира Зеленского передать власть четвёртому президенту страны Виктору Януковичу. Об этом он написал в "Телеграме".
"Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остаётся Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся", — обратился Кадыров к главе Украины.
Руководитель Чечни добавил, что Зеленский сбежал с Украины "так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел". Он посоветовал беглецу вернуться в Киев, "принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Елена Афонина