НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 17:26

Член делегации Украины Арахамия: Третий раунд переговоров с Россией пройдёт 7 марта

Первая встреча состоялась в Гомельской области Белоруссии и продлилась пять часов, вторая — в Беловежской Пуще.

<p>Члены делегации Украины Давид Арахамия и Михаил Подоляк (справа). Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=10209373058720879&set=pcb.10209373061040937" target="_blank" rel="noopener noreferrer">David Braun</a></p>

Члены делегации Украины Давид Арахамия и Михаил Подоляк (справа). Фото © Facebook / David Braun

Третий раунд переговоров России и Украины по "Операции Z" состоится 7 марта, сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Место предстоящей встречи он называть не стал.

"Третий раунд переговоров пройдёт в понедельник", — написал он в "Фейсбуке".

"Выстрелом в голову": Шарий раскрыл подробности "казни" члена делегации Киева на переговорах с Россией

"Выстрелом в голову": Шарий раскрыл подробности "казни" члена делегации Киева на переговорах с Россией

Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1