Член делегации Украины Арахамия: Третий раунд переговоров с Россией пройдёт 7 марта

Первая встреча состоялась в Гомельской области Белоруссии и продлилась пять часов, вторая — в Беловежской Пуще.

Третий раунд переговоров России и Украины по "Операции Z" состоится 7 марта, сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Место предстоящей встречи он называть не стал.