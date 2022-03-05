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Опубликовано 5 марта 2022, 17:26
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Член делегации Украины Арахамия: Третий раунд переговоров с Россией пройдёт 7 марта

Члены делегации Украины Давид Арахамия и Михаил Подоляк (справа). Фото © Facebook / David Braun

Члены делегации Украины Давид Арахамия и Михаил Подоляк (справа). Фото © Facebook / David Braun

Первая встреча состоялась в Гомельской области Белоруссии и продлилась пять часов, вторая — в Беловежской Пуще.

Третий раунд переговоров России и Украины по "Операции Z" состоится 7 марта, сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Место предстоящей встречи он называть не стал.

"Третий раунд переговоров пройдёт в понедельник", — написал он в "Фейсбуке".

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Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Андрей Бражников
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