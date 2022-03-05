Член делегации Украины Арахамия: Третий раунд переговоров с Россией пройдёт 7 марта
Члены делегации Украины Давид Арахамия и Михаил Подоляк (справа). Фото © Facebook / David Braun
Первая встреча состоялась в Гомельской области Белоруссии и продлилась пять часов, вторая — в Беловежской Пуще.
Третий раунд переговоров России и Украины по "Операции Z" состоится 7 марта, сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Место предстоящей встречи он называть не стал.
"Третий раунд переговоров пройдёт в понедельник", — написал он в "Фейсбуке".
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.