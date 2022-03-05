Минобороны: ВКС России сбили четыре украинских штурмовика Су-27 под Житомиром

С начала операции были полностью уничтожены 69 самолётов Незалежной на земле и 21 борт в воздухе.

ВКС РФ сбили в воздушном бою под Житомиром четыре штурмовика Су-25 Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков. Всего за время операции уничтожено 90 воздушных судов.

"Только за 5 марта уничтожено пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1", в воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолёта Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25. Также войсками ПВО уничтожен вертолёт Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", — уточнил Конашенков.

Помимо этого в ведомстве отметили, что полностью уничтожены 69 самолётов на земле и 21 самолёт в воздухе, 748 танков и других боевых бронированных машин, 76 реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и миномёта, 532 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 59 беспилотных летательных аппаратов.