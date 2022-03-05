Минобороны: ВКС России сбили четыре украинских штурмовика Су-27 под Житомиром
С начала операции были полностью уничтожены 69 самолётов Незалежной на земле и 21 борт в воздухе.
ВКС РФ сбили в воздушном бою под Житомиром четыре штурмовика Су-25 Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков. Всего за время операции уничтожено 90 воздушных судов.
"Только за 5 марта уничтожено пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1", в воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолёта Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25. Также войсками ПВО уничтожен вертолёт Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", — уточнил Конашенков.
Помимо этого в ведомстве отметили, что полностью уничтожены 69 самолётов на земле и 21 самолёт в воздухе, 748 танков и других боевых бронированных машин, 76 реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и миномёта, 532 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 59 беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Станислав Красильников