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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 16:55
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Блокированных под Харьковом индийских студентов эвакуировали

Эвакуация индийских студентов с Украины. Фото © Twitter / India in Ukraine

Эвакуация индийских студентов с Украины. Фото © Twitter / India in Ukraine

Как уточняется, дипмиссия страны будет находиться на связи со своими гражданами на протяжении всей поездки до пункта назначения.

В Посольстве Индии на Украине сообщили, что блокированные в посёлке Песочин под Харьковом индийские граждане эвакуированы.

"Из посёлка Песочин эвакуировали всех индийских граждан. Дипмиссия продолжит находиться на связи с ними во время всей поездки. Их безопасность всегда была нашим приоритетом", — говорится в сообщении посольства в "Твиттере".

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Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.


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Николь Вербер
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