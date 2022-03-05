Блокированных под Харьковом индийских студентов эвакуировали

Как уточняется, дипмиссия страны будет находиться на связи со своими гражданами на протяжении всей поездки до пункта назначения.

В Посольстве Индии на Украине сообщили, что блокированные в посёлке Песочин под Харьковом индийские граждане эвакуированы.

"Из посёлка Песочин эвакуировали всех индийских граждан. Дипмиссия продолжит находиться на связи с ними во время всей поездки. Их безопасность всегда была нашим приоритетом", — говорится в сообщении посольства в "Твиттере".