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5 марта, 16:55

Блокированных под Харьковом индийских студентов эвакуировали

Как уточняется, дипмиссия страны будет находиться на связи со своими гражданами на протяжении всей поездки до пункта назначения.

<p>Эвакуация индийских студентов с Украины. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/IndiainUkraine/status/1500115879454986241?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue" target="_blank" rel="noopener noreferrer">India in Ukraine</a></p>

Эвакуация индийских студентов с Украины. Фото © Twitter / India in Ukraine

В Посольстве Индии на Украине сообщили, что блокированные в посёлке Песочин под Харьковом индийские граждане эвакуированы.

"Из посёлка Песочин эвакуировали всех индийских граждан. Дипмиссия продолжит находиться на связи с ними во время всей поездки. Их безопасность всегда была нашим приоритетом", — говорится в сообщении посольства в "Твиттере".

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Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.


Николь Вербер

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