В России отменяют ограничения на ввоз фруктов и овощей из Китая, Молдавии, Сербии, Азербайджана
Среди разрешённых для ввоза продуктов — орехи, груши, картофель, яблоки и другие плоды.
Россельхознадзор с 5 марта отменяет ограничения на ввоз в Россию фруктов, овощей и орехов из ряда стран, в частности из Китая, Молдавии, Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзор... возобновляет ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, со всей территории, без учёта ограничений по предприятиям-производителям", — отметили там.
Так, разрешается ввоз груш из Боснии и Герцеговины, картофеля из Бангладеш, яблок из Азербайджана, плодов из Молдавии, Сербии и Китая. Из КНР также снова будут поставлять орехи.
А ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, устанавливающий торговую наценку на продукты не более 10%. Лайф выяснял, что изменит новый подход в регулировании цен в магазинах и какие продукты могут подешеветь.
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