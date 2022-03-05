В России отменяют ограничения на ввоз фруктов и овощей из Китая, Молдавии, Сербии, Азербайджана

Россельхознадзор с 5 марта отменяет ограничения на ввоз в Россию фруктов, овощей и орехов из ряда стран, в частности из Китая, Молдавии, Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор... возобновляет ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, со всей территории, без учёта ограничений по предприятиям-производителям", — отметили там.

Так, разрешается ввоз груш из Боснии и Герцеговины, картофеля из Бангладеш, яблок из Азербайджана, плодов из Молдавии, Сербии и Китая. Из КНР также снова будут поставлять орехи.