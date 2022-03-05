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5 марта, 16:42

Захарова: Москва не забудет Лондону сотрудничества с националистами на Украине

По мнению российского МИД, британские власти "полностью подчинили свою внешнюю политику" задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам.

<p>Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Москва не забудет Лондону сотрудничества с националистами и киевским режимом, а также поставки вооружений, которые применяют против российских военных. Об этом заявила в субботу официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы этого не забудем. Как не забудем и сотрудничества англичан с киевским режимом и ультранационалистическими силами на Украине, продолжающиеся в эти дни поставки британского вооружения, которое применяется против мирного населения Донбасса и российских военных", — приводит слова Захаровой сайт ведомства.

Она отметила, что Лондон "полностью подчинил свою внешнюю политику задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам".

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24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию.

Алексей Берковиц

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