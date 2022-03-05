Захарова: Москва не забудет Лондону сотрудничества с националистами на Украине

По мнению российского МИД, британские власти "полностью подчинили свою внешнюю политику" задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам.

Москва не забудет Лондону сотрудничества с националистами и киевским режимом, а также поставки вооружений, которые применяют против российских военных. Об этом заявила в субботу официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы этого не забудем. Как не забудем и сотрудничества англичан с киевским режимом и ультранационалистическими силами на Украине, продолжающиеся в эти дни поставки британского вооружения, которое применяется против мирного населения Донбасса и российских военных", — приводит слова Захаровой сайт ведомства.

Она отметила, что Лондон "полностью подчинил свою внешнюю политику задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам".