ФСБ задержала в Рязанской области администратора сообществ украинских радикалов из МКУ

В Рязанской области задержан сторонник неонацистской радикальной группировки МКУ ("Маньяки. Культ убийц"*), занимавшийся вербовкой российской молодёжи. Об этом в субботу сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Подозреваемый — юноша 2004 года рождения, у него изъяли средства связи, "содержащие значительное количество пропагандистских материалов неонацистского толка", как говорится в пресс-релизе ведомства.

МКУ — организация, созданная украинским неонацистом Красновым в 2017 году. Сам он прошлой зимой был задержан на Украине, но продолжал свою деятельность по вербовке сторонников в Сети, в связи с чем бытует мнение, что его крышуют украинские спецслужбы. Изначально сторонники группировки избивали бездомных, а также своих ровесников из молодёжных субкультур, чтобы, как считается, отточить свои "боевые" навыки, и лишь после 2019 года Егор Краснов начал готовить своих последователей к совершению террористических акций на территории России путём массового убийства людей с помощью холодного и огнестрельного, взрывного оружия.