ФСБ задержала в Рязанской области администратора сообществ украинских радикалов из МКУ
Сторонник радикальной организации, название которой расшифровывается как "Маньяки. Культ убийц", оказался причастен к вербовке российской молодёжи в экстремистскую деятельность.
В Рязанской области задержан сторонник неонацистской радикальной группировки МКУ ("Маньяки. Культ убийц"*), занимавшийся вербовкой российской молодёжи. Об этом в субботу сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Подозреваемый — юноша 2004 года рождения, у него изъяли средства связи, "содержащие значительное количество пропагандистских материалов неонацистского толка", как говорится в пресс-релизе ведомства.
"Задержан гражданин России 2004 года рождения, сторонник украинской неонацистской молодёжной группировки "М.К.У", причастный к администрированию по указанию её главаря гражданина Украины Егора Краснова тематических радикальных интернет-сообществ, пропаганде идеологии ультранасилия, вербовке российской молодёжи в экстремистскую и террористическую деятельность", — информирует ФСБ.
МКУ — организация, созданная украинским неонацистом Красновым в 2017 году. Сам он прошлой зимой был задержан на Украине, но продолжал свою деятельность по вербовке сторонников в Сети, в связи с чем бытует мнение, что его крышуют украинские спецслужбы. Изначально сторонники группировки избивали бездомных, а также своих ровесников из молодёжных субкультур, чтобы, как считается, отточить свои "боевые" навыки, и лишь после 2019 года Егор Краснов начал готовить своих последователей к совершению террористических акций на территории России путём массового убийства людей с помощью холодного и огнестрельного, взрывного оружия.
15 февраля, как ранее сообщал Лайф, в России заочно арестовали лидера МКУ. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц и грозит ограничение свободы вплоть до пожизненного срока.
*Организация запрещена в Российской Федерации.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ