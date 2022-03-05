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5 марта, 16:32

МО РФ: По коридорам из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель

По данным оборонного ведомства, население этих городов удерживается националистическими формированиями.

Националистические формирования удерживают население Мариуполя и Волновахи в качестве живого щита, поэтому по открытым сегодня коридорам безопасности не смог выйти ни один мирный житель. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве живого щита. Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций", — отметили в ведомстве.

Путин заявил, что мирных жителей из Мариуполя не выпускают неонацисты

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Напомним, российская сторона объявила режим тишины на Украине — с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами могут быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.

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ТАСС / Эрик Романенко

Александра Вишнякова

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