МО РФ: По коридорам из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель
По данным оборонного ведомства, население этих городов удерживается националистическими формированиями.
Националистические формирования удерживают население Мариуполя и Волновахи в качестве живого щита, поэтому по открытым сегодня коридорам безопасности не смог выйти ни один мирный житель. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве живого щита. Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций", — отметили в ведомстве.
Напомним, российская сторона объявила режим тишины на Украине — с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами могут быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.
ТАСС / Эрик Романенко