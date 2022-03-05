В X5 Group заверили, что магазины Петербурга обеспечены товарами
На складах — достаточное количество продукции и идёт дополнительная их загрузка основными товарами потребительского спроса, добавили в компании.
Торговые сети "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель" в Санкт-Петербурге полностью обеспечены товарами, и никаких перебоев с поставками нет. Об этом рассказали в управляющей компании X5 Group, владеющей магазинами.
"Запасы на распределительных центрах и складах достаточны для удовлетворения спроса, в настоящий момент склады дополнительно загружаются ключевыми товарными позициями", — опровергли слухи о продуктовом дефиците в организации.
Как пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, дезинформация о дефиците в магазинах способна повлиять на экономику, торговлю и состояние людей. Так было и раньше, политолог вспомнил, что перед распадом СССР появился слух, будто в продаже закончатся сигареты.
"Я помню огромные очереди, все скупают сигареты ящиками. Но ведь их меньше не стало! Однако из-за того, что народ пошёл покупать сигареты килограммами, через какое-то время их действительно не стало. Потом у людей эти сигареты годами лежали на антресолях, их не знали куда деть", — пояснил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Как сообщал Лайф, ранее "Ашан" ввёл лимит на продажу муки и сахара из-за высокого спроса. Представитель сети подчеркнул, что в целом российский ретейлер достаточно обеспечен запасами социально значимых товаров, закупки и доставка идут регулярно, а дефицита в ближайшее время не ожидается.
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