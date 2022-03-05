Military Watch назвал МиГ-41 новой главой в истории российской военной авиации

Разработка истребителя-перехватчика МиГ-41 даст старт новой главе в истории российской военной авиации. К такому мнению пришли эксперты портала Military Watch, готовившие публикацию об этой российской разработке.

О будущем самолёте известно мало, но даже те крупицы информации дают представление о его впечатляющих способностях. Так, МиГ-41 будет летать на гиперзвуковой скорости и подниматься при этом на достаточную высоту для того, чтобы перехватывать космические цели и даже уничтожать спутники.

"Будущее пилотируемой боевой авиации во многом связано с тяжёлыми перехватчиками <…> Для МиГа это будет уникальный шанс для развития", — заключили в Military Watch.