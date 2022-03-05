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5 марта, 16:18

Military Watch назвал МиГ-41 новой главой в истории российской военной авиации

Российская разработка будет летать на гиперзвуковой скорости и подниматься при этом на достаточную высоту для того, чтобы перехватывать даже космические цели.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Разработка истребителя-перехватчика МиГ-41 даст старт новой главе в истории российской военной авиации. К такому мнению пришли эксперты портала Military Watch, готовившие публикацию об этой российской разработке.

О будущем самолёте известно мало, но даже те крупицы информации дают представление о его впечатляющих способностях. Так, МиГ-41 будет летать на гиперзвуковой скорости и подниматься при этом на достаточную высоту для того, чтобы перехватывать космические цели и даже уничтожать спутники.

"Будущее пилотируемой боевой авиации во многом связано с тяжёлыми перехватчиками <…> Для МиГа это будет уникальный шанс для развития", — заключили в Military Watch.

В США усомнились, что Россия сможет создать перехватчик нового поколения МиГ-41

В США усомнились, что Россия сможет создать перехватчик нового поколения МиГ-41

Напомним, о начале опытно-конструкторских работ по созданию перспективного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-41 корпорация "Ростех" заявила в январе 2021 года. Самолёт призван сменить в вооружённых силах легендарный МиГ-31, который был одной из самых совершенных машин своего времени. Ему принадлежит 39 мировых рекордов, в том числе до сих пор не побитый рекорд высоты — 37,65 км.


Алексей Берковиц
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