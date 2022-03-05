Military Watch назвал МиГ-41 новой главой в истории российской военной авиации
Российская разработка будет летать на гиперзвуковой скорости и подниматься при этом на достаточную высоту для того, чтобы перехватывать даже космические цели.
Обложка © Shutterstock
Разработка истребителя-перехватчика МиГ-41 даст старт новой главе в истории российской военной авиации. К такому мнению пришли эксперты портала Military Watch, готовившие публикацию об этой российской разработке.
О будущем самолёте известно мало, но даже те крупицы информации дают представление о его впечатляющих способностях. Так, МиГ-41 будет летать на гиперзвуковой скорости и подниматься при этом на достаточную высоту для того, чтобы перехватывать космические цели и даже уничтожать спутники.
"Будущее пилотируемой боевой авиации во многом связано с тяжёлыми перехватчиками <…> Для МиГа это будет уникальный шанс для развития", — заключили в Military Watch.
Напомним, о начале опытно-конструкторских работ по созданию перспективного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-41 корпорация "Ростех" заявила в январе 2021 года. Самолёт призван сменить в вооружённых силах легендарный МиГ-31, который был одной из самых совершенных машин своего времени. Ему принадлежит 39 мировых рекордов, в том числе до сих пор не побитый рекорд высоты — 37,65 км.
Лента новостей
Глава МИД КНР призвал Россию, ЕС, НАТО и США к диалогу на равных
сегодня в 16:11
Ассоциация развития журналистики и фонд IStories fonds признаны нежелательными в России
сегодня в 16:06
Политолог Ярошенко: Спецоперацию на Украине и начинали для того, чтобы не пришлось вводить военное положение
сегодня в 16:05