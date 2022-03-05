Ассоциация развития журналистики и фонд IStories fonds признаны нежелательными в России
Основанием для этого стало решение Генпрокуратуры РФ, вынесенное ещё 22 февраля.
Американская Ассоциация развития журналистики и латвийский фонд IStories fonds, который является учредителем СМИ-иноагента "Важные истории"*, внесены Минюстом России в реестр нежелательных организаций.
Как уточнили в ведомстве, соответствующее решение было принято Генпрокуратурой 22 февраля. Теперь в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, 53 организации.
Ранее сообщалось, что 4 марта президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 лет. По этой причине некоторые СМИ прекратили или ограничили работу в России, либо скорректировали форматы вещания. В их числе Би-би-си, телеканал "Дождь"* и издание Znak.com. А радиостанция "Эхо Москвы" полностью прекратила своё существование.
*Включены в реестр СМИ-иноагентов.
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ТАСС / Артём Житенёв