Ассоциация развития журналистики и фонд IStories fonds признаны нежелательными в России

Американская Ассоциация развития журналистики и латвийский фонд IStories fonds, который является учредителем СМИ-иноагента "Важные истории"*, внесены Минюстом России в реестр нежелательных организаций.

Как уточнили в ведомстве, соответствующее решение было принято Генпрокуратурой 22 февраля. Теперь в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, 53 организации.