Захарова пообещала подрыв британских интересов в России в ответ на санкции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что результатом жёстких ответных мер Москвы на "санкционную истерию" Великобритании станет подрыв британских интересов в России.

"Санкционная истерия, в которой одну из ведущих, если не главную, ролей играет Лондон, не оставляет нам иного выбора, кроме как принять ответные пропорциональные жёсткие меры. Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России. Впрочем, сам Лондон за последние дни сделал для этого достаточно", — заявила Захарова.

По словам дипломата, последствия шагов правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уже испытывают на себе жители Соединённого Королевства, столкнувшиеся с ростом экономической неопределённости, повышением цен на энергоносители и логистическими издержками, вызванными вынужденным ответным запретом на использование российского воздушного пространства для британских авиаперевозчиков, а также инициированным Лондоном разрывом других двусторонних связей.