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5 марта, 15:58

Захарова пообещала подрыв британских интересов в России в ответ на санкции

По словам дипломата, истерия, в которой одну из ведущих ролей играет Лондон, не оставляет России иного выбора, кроме как принять пропорциональные жёсткие взаимные действия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что результатом жёстких ответных мер Москвы на "санкционную истерию" Великобритании станет подрыв британских интересов в России.

"Санкционная истерия, в которой одну из ведущих, если не главную, ролей играет Лондон, не оставляет нам иного выбора, кроме как принять ответные пропорциональные жёсткие меры. Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России. Впрочем, сам Лондон за последние дни сделал для этого достаточно", — заявила Захарова.

По словам дипломата, последствия шагов правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уже испытывают на себе жители Соединённого Королевства, столкнувшиеся с ростом экономической неопределённости, повышением цен на энергоносители и логистическими издержками, вызванными вынужденным ответным запретом на использование российского воздушного пространства для британских авиаперевозчиков, а также инициированным Лондоном разрывом других двусторонних связей.

Джонсон заявил о необходимости более жёстких санкций в отношении России

Джонсон заявил о необходимости более жёстких санкций в отношении России

Ранее Мария Захарова рассказала, что стало отправной точкой для проведения "Операции Z" на Украине. По словам представителя МИД РФ, в течение восьми лет власти Незалежной сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране, — это исключительно их вина.

Обложка ©

Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Виктория Дитрих

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