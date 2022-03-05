Политолог Ярошенко: Спецоперацию на Украине и начинали для того, чтобы не пришлось вводить военное положение

Эксперт убеждён, что президент Владимир Путин абсолютно честен, говоря об отсутствии предпосылок для введения особого режима.

Ни о каком введении военного положения в России речи не идёт. Так считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. В беседе с телеканалом "360" он объяснил, что Россия начала военную спецоперацию на Украине именно для того, чтобы не пришлось вводить экстренных мер вроде этой.

Эксперт напомнил, что военное положение вводится на территории страны в соответствии с законом, только если на её территории идут боевые действия или если она сталкивается с вооружённой агрессией.