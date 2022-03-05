Политолог Ярошенко: Спецоперацию на Украине и начинали для того, чтобы не пришлось вводить военное положение
Эксперт убеждён, что президент Владимир Путин абсолютно честен, говоря об отсутствии предпосылок для введения особого режима.
Ни о каком введении военного положения в России речи не идёт. Так считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. В беседе с телеканалом "360" он объяснил, что Россия начала военную спецоперацию на Украине именно для того, чтобы не пришлось вводить экстренных мер вроде этой.
Эксперт напомнил, что военное положение вводится на территории страны в соответствии с законом, только если на её территории идут боевые действия или если она сталкивается с вооружённой агрессией.
"А мы начали специальную военную операцию, чтобы этого не случилось. Она идёт по плану. По графику. Ни о каком военном положении речи не идёт", — заключил Ярошенко.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что никаких предпосылок для введения военного положения на территории России сейчас нет.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Сергей Мальгавко