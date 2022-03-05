Глава МИД КНР призвал Россию, ЕС, НАТО и США к диалогу на равных

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Россию, Евросоюз, НАТО и США вести диалог на равноправной основе и посмотреть в лицо противоречиям, которые копились долгие годы. Об этом он заявил в телефонном разговоре с госсекретарём Америки Энтони Блинкеном.

"Мы призываем США, НАТО, Европейский союз и Россию вести равноправный диалог, посмотреть в лицо противоречиям и проблемам, копившимся на протяжении многих лет", — приводит его слова МИД КНР.

Также Ван И призвал серьёзно отнестись к негативному влиянию, которое расширение НАТО на восток оказывает на обстановку в сфере безопасности для России. Кроме того, он предложил добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.