Глава МИД КНР призвал Россию, ЕС, НАТО и США к диалогу на равных
Он также предложил добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Россию, Евросоюз, НАТО и США вести диалог на равноправной основе и посмотреть в лицо противоречиям, которые копились долгие годы. Об этом он заявил в телефонном разговоре с госсекретарём Америки Энтони Блинкеном.
"Мы призываем США, НАТО, Европейский союз и Россию вести равноправный диалог, посмотреть в лицо противоречиям и проблемам, копившимся на протяжении многих лет", — приводит его слова МИД КНР.
Также Ван И призвал серьёзно отнестись к негативному влиянию, которое расширение НАТО на восток оказывает на обстановку в сфере безопасности для России. Кроме того, он предложил добиваться построения сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимости безопасности.
Ранее в МИД КНР заявили, что стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю. Там подчеркнули, что призывы Вашингтона к долгосрочной конкуренции могут перерасти в "тотальную конфронтацию".
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ТАСС / ANDREJ CUKIC