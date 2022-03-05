В Вильнюсе совершено нападение на российского дипломата
Кроме того, в стране предпринимались попытки давления на посла. Там потребовали от компетентных органов предпринять незамедлительные меры по защите дипломатических и консульских представителей РФ.
В Вильнюсе было совершено нападение на российского дипломата, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Москв уже направила властям страны ноты протеста.
"На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны. Подозреваем, что такая задача и не ставится", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.
МИД предупредил Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза. Там потребовали от компетентных органов этих стран предпринять незамедлительные меры по защите дипломатических и консульских представительств РФ и их сотрудников в рамках неукоснительного соблюдения Венских конвенций о дипломатических сношениях 1961 г. и о консульских сношениях 1963 г.
Лайф раньше писал, что Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами. При этом отмечается, что дипломаты в Лондоне из-за этого в полицию не обращались. Ранее Посольство РФ в Берне попросило Швейцарию обеспечить безопасность для сотрудников из-за угроз.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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