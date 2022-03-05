В Вильнюсе совершено нападение на российского дипломата

В Вильнюсе было совершено нападение на российского дипломата, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Москв уже направила властям страны ноты протеста.

"На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны. Подозреваем, что такая задача и не ставится", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД предупредил Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза. Там потребовали от компетентных органов этих стран предпринять незамедлительные меры по защите дипломатических и консульских представительств РФ и их сотрудников в рамках неукоснительного соблюдения Венских конвенций о дипломатических сношениях 1961 г. и о консульских сношениях 1963 г.