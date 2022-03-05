ВС России взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном

Предположительно, подготовку на этом месте проходили различные подразделения: морская пехота, сапёры, связисты, танкисты и артиллеристы.

Обзор военной базы ВСУ под Херсоном. Видео © Минобороны РФ

Российская армия взяла под контроль военную базу Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с селом Раденск Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу Вооружённых сил Украины неподалёку от села Раденск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что среди обнаруженных трофеев — украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". На базе обнаружен склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, миномётными и танковыми снарядами — всего более 4,5 тысячи тонн боеприпасов.