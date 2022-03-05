ВС России взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном
Предположительно, подготовку на этом месте проходили различные подразделения: морская пехота, сапёры, связисты, танкисты и артиллеристы.
Обзор военной базы ВСУ под Херсоном. Видео © Минобороны РФ
Российская армия взяла под контроль военную базу Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с селом Раденск Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу Вооружённых сил Украины неподалёку от села Раденск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что среди обнаруженных трофеев — украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". На базе обнаружен склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, миномётными и танковыми снарядами — всего более 4,5 тысячи тонн боеприпасов.
Согласно данным Минобороны, подготовку здесь проходили различные подразделения: морская пехота, сапёры, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могли размещаться около 4000 человек. Сейчас российские сапёры обследуют территорию для ликвидации минной опасности. Технику и вооружение после проверки отправят на специальную базу хранения, заключили в министерстве.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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