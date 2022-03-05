МО РФ объявило о возобновлении наступления из-за нежелания Киева продлевать режим тишины

По данным ведомства, националистические формирования удерживают население Мариуполя и Волновахи в качестве живого щита.

Наступательные действия Вооружённых сил РФ на Украине возобновлены из-за нежелания Киева воздействовать на националистов или продлевать режим тишины. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены", — отметили в ведомстве.