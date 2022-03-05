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Опубликовано 5 марта 2022, 16:30
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МО РФ объявило о возобновлении наступления из-за нежелания Киева продлевать режим тишины

По данным ведомства, националистические формирования удерживают население Мариуполя и Волновахи в качестве живого щита.

Наступательные действия Вооружённых сил РФ на Украине возобновлены из-за нежелания Киева воздействовать на националистов или продлевать режим тишины. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены", — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, националистические формирования удерживают население этих городов в качестве "живого щита", поэтому по объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи сегодня не смог выйти ни один мирный житель.

Путин заявил, что мирных жителей из Мариуполя не выпускают неонацисты
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Напомним, российская сторона объявила режим тишины на Украине — с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами могут быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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