МО РФ объявило о возобновлении наступления из-за нежелания Киева продлевать режим тишины
По данным ведомства, националистические формирования удерживают население Мариуполя и Волновахи в качестве живого щита.
Наступательные действия Вооружённых сил РФ на Украине возобновлены из-за нежелания Киева воздействовать на националистов или продлевать режим тишины. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.
"Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены", — отметили в ведомстве.
По данным Минобороны, националистические формирования удерживают население этих городов в качестве "живого щита", поэтому по объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи сегодня не смог выйти ни один мирный житель.
Напомним, российская сторона объявила режим тишины на Украине — с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами могут быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.
ТАСС / Сергей Бобылев